أجرى وزير ا الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوديان، خصصت لمتابعة تطور العلاقات بين البلدين ولتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، تطورات الأوضاع في ليبيا ومدى التقدم في المسار السياسي الهادف إلى تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي اتفقت مختلف الأطراف الليبية، خلال اجتماع باريس المنعقد في 29 مايو 2018 ، على إجرائها قبل نهاية السنة الجارية.

وأكد وزير الشؤون الخارجية التونسي مجددا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين مختلف الدول ذات العلاقة بالملف الليبي، بما يمكن من تجاوز حالة الجمود التي يعرفها المسار السياسي حاليا، ويساعد على التعجيل بالتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.

يذكر أن الوزير التونسي كان التقى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان يوم 22 يوليو الماضي أثناء تواجده بتونس قبل أن يغادر إلى العاصمة الليبية طرابلس.