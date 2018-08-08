استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة وفدًا من المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة والمؤسسة الليبية لحقوق الإنسان فرع بني وليد .

وأبدى الوفد للوزير إستيائه و إنزعاجه من قرار تعيين المجلس الرئاسي صالح المخزوم سفيرًا بدولة السنغال، مشيرًا إلى الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بأهالي الضحايا والمتضررين بسبب الجرائم التي إرتكبها المعني خلال تنفيذ القرار 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام. وطالب الوفد في مذكرة قدمها للوزير بوقف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بشكل فوري.

ومن جانبه أبدى سيالة تفهمه للطلب و مراعاته لحساسية القرار 7 بالنسبة لأهالي بني وليد موضحًا بأن هناك إجراءات ستتخذ بالخصوص.

يذكر أن المؤتمر الوطني العام أصدر قراره رقم 7 لعام 2012 بتشكيل قوة من المجموعات المسلحة للهجوم على مدينة بني وليد للقضاء على من أسماهم بالعصابات المسلحة بعد تعرض بعض الأفراد من مدينة مصراتة للإختطاف و التعذيب مما أدى لمقتل عمران شعبان متأثراً بجراحه جراء التعذيب أحد مقاتلي مصراتة أثناء القتال بمدينة سرت عام 2011 و الذي ظهر في فيديو إعتقال القذافي بسرت ممسكا بملابسه و يقوم بجره مما أعتبر في ذلك الوقت عملية إنتقامية من مناصري القذافي , وكان صالح مخزوم يشغل حينها نائباً لرئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف .