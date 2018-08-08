أخبار ليبيا 24 – خاص

أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن استغرابه واستنكاره لقرار تعيين صالح المخزوم سفيرًا لليبيا في دولة السنغال.

وأوضح المرصد في بيان له الثلاثاء أنه كان من واجب الجهات المختصة إصدار مذكرة توقيف ضد (المخزوم) وإحالته لمكتب التحقيقات بالنائب العام للتحقيق معه بشأن ما ارتكبت من انتهاكات جسيمة بحق أهالي مدينة بني وليد من جراء القرار رقم 7 لسنة 2012 والصادر من قبل المؤتمر الوطني العام.

وتابع المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات أن قرار تعيين صالح المخزم، يعتبر مخالفًا للقانون و حقوق و كرامة الإنسان، وتعديًا على المادة 5 من قرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2017 .

وطالب المرصد المجلس الرئاسي بالعدول فورًا وعلى جناح السرعة عن قراره، والاعتذار إلى أهالي بني وليد، وإحالة المذكور إلى النيابة العامة، وفي حالة التعذر والتعنت من قبل الرئاسي سيطالب المرصد تضامنًا مع أهالي المدينة بالطعن ضد قرار التعيين أمام الجهات القضائية.