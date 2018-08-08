أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وكيل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة عادل جمعة، إنه ولأول مرة سيتمكن طلبة الشهادة الإعدادية مراجعة أوراقهم الامتحانية من خلال الرابط الخاص بنتائج الامتحانات الذي سينطلق على الشبكة العنكبوتية في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف جمعة، أن هذه الخطوة تأتي من ضمن أهداف الوزارة لتسهيل وتقديم كافة الخدمات لأولياء الأمور ولطلبة الشهادة الإعدادية.

وأوضح الوكيل أن إدارة الامتحانات عممت نموذجا للطعن لكافة مكاتب الامتحانات بالمناطق ليتم تعميمه على المؤسسات التعليمية ليتم تعبئته من الطالب بحال لاحظ أن هناك خطأ في العلامات أو التصحيح.