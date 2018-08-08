أنهت اللجنة المكلفة من قبل مجلس أدارة مصرف التجارة والتنمية التي وصلت إلى مدينة الكفرة الأسبوع الماضي بمعاينة الموقع المقترح لافتتاح فرع لمصرف التجارة والتنمية بمدينة الكفرة أعمالها.

وقدمت اللجنة تقريرها إلى السيد مدير عام المصرف، وكانت اللجنة التي يرأسها علي الرطب قد زارت بلدية الكفرة قبل أيام برفقة عميد البلدية، وكان في استقبالهم عضو المجلس البلدي مسعود بوسليمان ووكيل ديوان البلدية .

يذكر أن الموقع الذي تم اختياره هو مقر محطة الحافلات التابع لقطاع المواصلات وسط المدينة