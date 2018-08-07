أعلنت قناة نسمة التونسية قبل قليل عن فتح معبر راس جدير الحدودي الرابط بين تونس وليبيا أمام الأشخاص والعربات.

وذكرت القناة نقلا عن مصدر أمني تونسي موثوق، خبر فتح المعبر بين البلدين وذلك بعد أن تم غلقه .

وأعلن يوم 11 يوليو الماضي رسميًا إغلاق المعبر الحدودي رأس جدير، بسبب عقبات واجهت المسافرين الليبيين إلى الجانب التونسي، الذين تعرضوا لمضايقات من قبل المعتصمين التونسيين.

جاء ذلك في أعقاب نشر لجنة أزمة الوقود والغاز على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لاحتجاجات كبيرة وعمليات لإغلاق الطريق بسبب منع عمليات التهريب في مدينة بنقردان التونسية، واحتجاز السيارات الليبية للمقايضة بها للسماح بالتهريب