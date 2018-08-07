أخبار ليبيا 24 – خاص

أغلق بعض من العملين في مطار طبرق الدولي المبنى الإداري للمطار لاعتراضهم على قرار تكليف مدير جديد بعد أن قدم المدير السابق استقالته .

المحتجون اعترضوا على طريقة التسليم والاستلام التي لم تتم مابين المدير السابق والمدير الجديد، وأصبح المطار في مهب الريح بين قرار تكليف لمدير جديد وبين معترضون على هذا القرار .

واستمر الاحتجاج حتى أغلق المطار بالكامل وتوقفت الملاحة الجوية لاعتراض الموظفون على قرار وزير المواصلات بالحكومة المؤقتة .

وعدل المدير السابق حسن اهليل عن استقالته التي تقدم بها في نهاية أبريل الماضي وذلك بناء على رغبة عدد كبير من أهل المنطقة، ولحل النزاع القائم وفتح المطار أمام الملاحة الجوية وهو في انتظار الموافقة على عودته من مجلس النواب .

وصرح اهليل – لأخبار ليبيا 24 – إنه جاهز لاستلام مهامه من جديد حفاظاً على السلم الاجتماعي بالمنطقة رغم الظروف التي يعاني منها المطار واحتياجاته للصيانة والتطوير وهو ما دعاني لتقديم استقالتي .

وقال المدير السابق أنه عدل عن استقالته من أجل عودة فتح المطار وعودة الرحلات الدولية والمحلية خدمة للمواطن والمرضى .

ومن جهته، قال المدير الجديد صلاح سليم – لأخبار ليبيا 24 – إنه تم تكليفه بإدارة المطار بقرار من وزير المواصلات، مؤكداً أنه سيقوم بافتتاح المطار أمام الملاحة الجوية وأصدرت التعليمات بذلك .

وكشف أنه ستكون أول طائرة تقلع من المطار غداً الأربعاء لمطار جدة وعلى متنها الحجاج الليبيين من المدينة وضواحيها بدون أي مشاكل .

وأشار إلى أن الإدارة مغلقة، لافتًا إلى أنه يمارس أعماله من خارج المطار، وقضية الوظيفة أعتبرها قضية ثانوية ومايهمنا هي راحة المواطن .

ومن جهته، أوضح منسق الحج والعمرة بمنطقة الجبل الأخضر جمال أمهلهل أن طائرة الحجاج يجب أن تكون بعيدة عن الصرعات، موضحاً أن هناك “240” حاج يجب أن يكونوا بالأراضي المقدسة يوم الخميس التاسع من أغسطس .

وبين أمهلهل – في تصريح خاص – لأخبار ليبيا 24 – أن من بين الحجاج كبار منهم كبار السن والمرضى ونحن نسقنا الأمور لاستقبال طائرة الحجاج غداً الأربعاء لتبيت في طبرق وتغادر صباح الخميس .