أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير المكتب الإعلامي بمصلحة الجوازات والجنسية فرع بنغازي عماد العبيدي أن توقف منظومة الجوازات ساعدتنا كثيرًا في تصوير حجاج بيت الله والذين بلغ عددهم قرابة 450، وأن يكون لهم الألوية إضافة إلى تصوير الجرحى والمبتورين ومرضى السرطان والأمراض المزمنة فقط.

وقال العبيدي إن منظومة الجوازات توقفت عن العمل بداية العام الحالي أي قرابة السبعة أشهر، مشيراً بأنها تفتح ولكن بشكل متقطع وتم تخصيص يوم واحد من كل أسبوع وباقي المناطق المجاورة لمدينة بنغازي للتصوير .

وأشار العبيدي بأن العمل يجري حالياً على استقبال إجراءات الرقم الآلي للجوازات الإلكترونية التي تم استخراجها الفترة الماضية.

ويعاني فرع مصلحة الجوازات بنغازي من تعطل إجراءات استخراج جوازات السفر الإلكترونية للمواطنين بسبب نقص خامة الجوازات .