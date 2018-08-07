أخبار ليبيا 24 – خاص

تابع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع وزير الاقتصاد الدكتور ناصر الدرسي أداء اللجان المكلفة بالعمل على توفير متطلبات السوق الليبيّة.

وناقش السراج مع وزير الاقتصاد بالوفاق الأحد بمقر المجلس بطرابلس صياغة لوضع آلية لإعفاء الشركات التي يثبت فعليا قيامها بجلب وبيع أضاحي العيد بسعر مناسب من الرسوم الضريبية، إضافة إلى بحث إمكانية إعطاء فرصة للتجار الذين قدموا اعتمادات مستندية بجلب الأضاحي.

ووصلت مساء اليوم الثلاثاء لسفينة PACIFIC M إلى ميناء طرابلس‬البحري محملة بحوالي 3000 آلاف رأس من الأغنام الرومانية، لصالح شركتين من القطاع الخاص لتغطية حاجة المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بحث قبل يومين تذليل كافة العقبات أمام توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في جميع مناطق ليبيا بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة .

وأعلن رئيس اللجنة التسييرية لميناء طرابلس البحري، سالم بدر، في الأول من أغسطس استئناف العمل بالخط البحري للميناء، برسو الناقلة “GRANDE SICILA”، القادمة من بلجيكا، بعد ستة أعوام من وقف العمل بالخط البحري للميناء