أخبار ليبيا 24 – خاص

عقــد المكلف بمهام وكــيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعــد عقــوب بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء اجتماعا موسعًا مع كافة مدراء الإدارات والمكاتب، بديوان وزارة الصحة وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي .

وناقش الوزير المكلف خلال اللقاء اليومين الماضيين جملة من المواضيع، كان أهمها الإسراع في فتح المشاريع الصحية التي وصلت فيهما عملية التجهيز إلى نسبة كبيرة وإدارة الأزمة الحالية، ودراسة التشريعات النافذة ومتابعة ما تم إنجازه من خطة الوزارة لعام 2018، وإمكانية ترجمة البرنامج العام لها الذي يهدف إلى تقييم أوضاع القطاع الصحي وتقديم الدعم لضمان استمرارية تلقي المواطنين خدمات الطبية والرعاية الصحية.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ووضع الخطط والاسس لنجاح عمل الوزارة ،ضمن رؤيا صحية جديدة ،مبنية على الشفافية والوضوح، بعيدة عن أي ترهل أو فساد، والحفاظ على توازن القطاع الصحي .

كما تطرق المجتمعون إلى نظم دراسة خطة تنظيم العلاج بالداخل والمشاركة مع القطاع الخاص المحلي لوضع بعض الحلول اللازمة للازمة الحالية .

وأكد وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة علي كافة مدراء الإدارات كلاً وفق اختصاصه بالتنبه على كافة المستشفيات العامة التعليمية، والقروية، والمراكز التخصصية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات على ضرورة تجهيز أقسام الإسعاف والطوارئ وتوفير الاحتياجات العاجلة والفعلية، والمستلزمات الطبية للمرضي والمترددين بأقسام الطوارئ من المخصصات المالية المسلمة لهم دون تحميل المواطن أي أعباء مالية .

وأوضاف عقوب خلال الاجتماع أهمية النهوض بالقطاع الصحي وتحقيق أهداف الوزارة من خلال الاهتمام بمتطلبات واحتياجات المرضى والجرحى، وحشد موارد المرافق الصحية لتوفير احتياجات المواطنين من الجرحى والمرضى من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية ومواجهة كافة تحديات المرحلة الحالية والتركيز علي الرعاية الصحية الأولية وتطوير خدماتها الأساسية التي ستكون محور اهتمام الوزارة كونها خط الدفاع الأول وتفعيل التدريب المحلي بكافة المنشأت الصحية عن طريق إدارة الموارد البشرية و مركز تنمية القوي العاملة الطبية والدراسة السريعة لإعادة تأهيل وتشغيل واستكمال صيانة المركز الصحي العريبات والمركز الصحي سيدي خليفة ببنغازي بأسرع وقت لتسهيل سرعة تقديم الخدمة ومتابعة اوجة صرف المخصصات المالية من باب التطوير وتحسين للمستشفيات و توفير المستلزمات الطبية بأقسام الإسعاف والطوارئ من قبل الإدارات المختصة وإعداد تقرير مالي مفصل