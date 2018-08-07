بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج تذليل كافة العقبات أمام توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في جميع مناطق ليبيا بصفة عاجلة وبأسعار مناسبة .

وحضر الاجتماع الذي عقد الأحد بمقر المجلس الرئاسي بطرابلس كل من وكيل وزارة الاقتصاد الطاهر سركز، ومدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني.

وناقش السادة الحضور اعتمادات الصندوق بمصرف ليبيا المركزي، وإمكانية شراء سلع أساسية من الشركات المحلية، إضافة لآليات التعاون بين الصندوق وموردي هذه السلع.

يشار إلى أن الليبيين يعانون من نقص حاد في السيولة النقدية إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والطبية أساسيات الحياة بصفة عامة .

تجدر الإشارة إلى أن أزمة شحّ السيولة النقدية التي تعيشها ليبيا منذ أشهر طويلة تلقي بظلالها على كامل مناحي الحياة في البلاد، إلى درجة أن أصحاب الودائع لا يملكون أموالا في جيوبهم لعجزهم عن سحب الأموال.

ويتدافع المئات من الزبائن أمام البنوك الذين ينتظرون منذ أسابيع خاصة أن الليبيون انتهوا من شهر رمضان وعيد الفطر المبارك بصرف مبلغ وقدره “800” دينار ليبي، أي مايعادل “90” دولار أمريكي فقط .

ويعاني الليبيون من الشلل الاقتصادي واختفاء معظم السلع الأساسية من الأسواق لانحسار عمليات الاستيراد بسبب نقص السيولة وارتفاع الأسعار نتيجة تراجع الدينار مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء.

وهذا كله يأتي في أمام وعود كثيرة للمجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي بإصلاحات في الاقتصاد الليبي والقضاء على مشكلة شح السيولة، ولكن الآن الليبيين مقبلين على موسم الحج وعيد الأضحي المبارك وجيوبهم خاوية وفي انتظار الفرج من الله