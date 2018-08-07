افتتحت بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية اليوم الثلاثاء مرحلة الإياب لنهائيات التتويج في دوري الدرجة الأولى لكرة اليد .

وضمن منافسات المجموعة الثانية تفوق فريق الاتحاد على المروج 39 / 17، واختير أفضل لاعب في اللقاء مروان الحر من الاتحاد وهي جائزة مقدمة من جمعية قدامى الرياضيين مصراتة.

وفي المجموعة ذاتها تفوق الأهلي بنغازي على الشرطة بنتيجة 27 / 25 وتحصل على جائزة أفضل لاعب إبراهيم فتحي من فريق الأهلي بنغازي .

وفي المجموعة الأولى لعب اليوم الثلاثاء الهلال أمام الجزيرة, فيما يلتقي النصر مع الأهلي طرابلس.

هذا ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة لمرحلة الرباعي للتنافس على لقب دوري الدرجة الأولى لكرة اليد.

يشار إلى أن مرحلة الإياب لبطولة ليبيا لكرة اليد انطلقت الثلاثاء وتستمر حتى التاسع من أغسطس الجاري .