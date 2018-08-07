أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مراسل وكالة أخبار ليبيا 24 من مدينة طبرق إستمرار توقف الرحلات الدولية و المحلية بمطار طبرق الدولي .

و قال مراسل الوكالة أن المحتجين من العاملين بالمطار يغلقون مبنى الإدراة الرئيسية منذ إيام إحتجاجاً على تعيين مدير جديد للمنفذ الجوي , مطالبين بإستمرار المدير السابق الذي أصدرت مصلحة المطارات قراراً بإعفائه من مهامه .

و أكد مراسل أخبار ليبيا 24 أن المحتجين سمحوا بإستأنف رحلات الحجيج و قاموا بفتح صالة المطار و أسئنف العمل بالبرج الرئيسي لإستقبال الطائرة التي ستقل الحجاج من المنطقة للأراضي المقدسة غداً الإربعاء , و نفى مراسلنا إستمرار الرحلات الدولية والمحلية كما أعلنت الإدارة الجديدة و مصلحة المطارات في وقت سابق .