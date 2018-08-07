خبار ليبيا 24 – خاص

عقد حكماء و أعيان مدينة طبرق إجتماعاً اليوم بمسرح التعليم بالمدينة لمناقشة مطالبات ناشطات و نساء المدينة بخصوص غلاء الأسعار و إرتفاع مصاريف الأفراح و الماتم , و ناقش الحضور المشاكل التي تعترض الشباب و عزوفهم عن الزواج بسبب التكاليف التقليدية الباهضة التي يضطرون للتكفل بها مع أزمات نقص السيولة و غلاء تكاليف المعيشة و توقف مشاريع التنمية السكنية بالبلاد .

كما ناقش الحاضرون مصاريف المأتم و التكاليف التي يتكبدها أهل الميت و اتفقوا على إلغاء تقديم الوجبات للمعزين بإستثناء الضيوف الذين يقدمون من أماكن بعيدة .

يذكر أن التكاليف التقليدية للأفراح و الزواج بليببا مرتفعة و يتكفل العريس بمعظمها إضافة للسكن و المهر ، و مع تفاقم أزمة نقص السيولة و توقف مشاريع التنمية و الأسكان بالبلاد أضطر الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزاوج ، الأمر الذي خلق أزمة إجتماعية مع سوء أحوال المعيشة و أرتفاع معدلات الفقر و البطالة .

كما أن كثرة الوفيات بصفوف الشباب اثناء النزاعات المسلحة و الحروب التي مرت بها ليبيا ، أخل بالتوازن الإجتماعي و اوجد أزمة مجتمعية دعت الكثير من المنظمات و نشطاء الى مناقشتها و ايجاد حلول عاجلة و طويلة الامد لحلها و شرعت العديد من المناطق الليبية في وضع مواثيق إجتماعية لترغيب الشباب في الزواج و تقليل مصاريفه و الحد من ظاهرة إرتفاع المصاريف التي استمرت بالبلاد لأجيال .