أخبار ليبيا24- خاص

أصدرت رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة الخميس الماضي قراراً بإعفاء عميد متقاعد عبد الحميد أمراجع عبدالحميد من مهامه كرئيس لجهاز الأمن الداخلي وقامت بتسمية لواء متقاعد خليفة محمد علي حسني رئيساً للجهاز وذلك حسب القرار رقم 372 لسنة 2018 م.

اللواء خليفة محمد علي حسني من مواليد 1949 تولى عدة مهام سابقة من بينها رئيساً لجهاز الأمن الخارجي “المخابرات” على مستوى المنطقة الشرقية ثم عين نائباً لرئيس الجهاز على مستوى ليبيا واستمر في منصبه قرابة 14 عاماً متتالية.

ويعد اللواء خليفة محمد أحد مؤسسي جهاز الأمن الخارجي وأقدم ضابط عرف بالجهاز وذلك في فترة النظام السابق كما عمل مع نائباً لوزير الخارجية السابق موسى محمد كوسة في الفترة من 1992 إلى 1994.

وسمي جهاز الأمن الخارجي في “اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي” في إطار تعديل وزاري أعلنه مؤتمر الشعب العام في ليبيا (البرلمان) .

وأصدرت اللجنة الشعبية العامة قرارًا يقضي بتحديد أعلى رتبة لمنتسبي جهاز الشرطة من الضباط وهي رتبة عميد وحددت رتبة لواء كأعلى رتبة لمنتسبي الجيش.