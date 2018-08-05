أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة التحكم الجهوي بالمنطقة الشرقية التابعة للهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة بأن أوضاع الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية الأحد ليست مستقرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة عن إدارة التحكم الجهوي تأكيدها وفقا للنشرة اليومية الصادرة عنها أن العجز المتوقع هو 115 م وات على امتداد المنطقة.

وأوضح خليفة أن ساعات طرح الأحمال ستكون من ثلاث إلى أربع ساعات على المنطقة الشرقية، مضيفًا أن الشبكة الشرقية مفصولة عن الشبكة الغربية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الهيأة إلى أنه ستتم تغطية أحمال مدينة طبرق عن طريق الشبكة المصرية بحمل 60م وات.