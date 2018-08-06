أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي – البيضاء رمزي آغا إن إجمالي السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى هي 390 مليون دينار.

وأضاف آغا أن التوزيع للمصارف سيكون يوم الخميس الموافق 09/08/2018، وللمواطنين الصرف اعتبارا من يوم الأحد 12/08/2018 حسب ظروف النقل للفروع.

وأوضح رئيس اللجنة أن السيولة موزعة على فروع المصارف كالتالي:

مصرف الجمهورية 96 مليون دينار

مصرف الوحدة 90 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 91 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 35 مليون دينار

مصرف الصحارى 35 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 30 مليون دينار

مصرف المتوسط 5 مليون دينار

مصرف الإجماع العربي 6 مليون دينار

مصرف الزراعي 2 مليون دينار.