أخبار ليبيا24

نفت القنصلية الليبية العامة في العاصمة السعودية جدة أمس السبت وفاة أي حاج ليبي داخل الأراضي المقدسة .

وأكدت القنصلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن جميع أفراد البعثة الليبية بخير، ونشرت عدد من أرقام الهواتف للاستفسار عن سلامة الحجاج.

وكانت الهيأة العامة للأوقاف قد عممت قراراً يقضي بمنع إرسال أي مرافقين مع الحجاج، ما أدى إلى استياء الكثير من الأهالي خاصة أهالي الحجاج الكبار في السن.

وأصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تعليماته إلى السفارة الليبية في السعودية بضرورة تكثيف رعايتها للحجاج كبار السن وتوفير كافة احتياجاتهم بشكل عاجل.

يشار إلى مصادر صحفية ونشطاء بثوا أمس السبت أخبارًا تفيد بوفاة عدد من الحجاج المسنين على خلفية المطالبات التي استمرت طيلة الفترة الماضية بإيجاد مرافقين لكبار السن المتوجهين إلى الأراضي المقدسة.