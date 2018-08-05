أخبار ليبيا24

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني كشفها ملابسات قضية اختطاف وقتل التوأمين حسن وحسين بالحاج من مدينة العجيلات.

وأضافت القوة بحسب صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه بعد أقل من أسبوع من الجريمة البشعة وبعد التحري ومتابعة ملابساتها تم التعرف على هوية المنفذين والمتورطين في الجريمة

وأشارت القوة إلى أن اكتشاف ملابسات القضية تم بالتواصل مع مكتب الاستخبارات العسكرية، والبحث الجنائي، والمباحث الجنائية العجيلات، وتزويدهم بالمعلومات الكافية للوصول للفاعلين.

وأكدت القوة أنه تم ضبط المتهمين وإحالتهم لقوة الردع الخاصة لاستكمال باقي الإجراءات، موضحة انه بحسب التحقيقات المبدئية مع المتهمين اعترفوا بعملية الخطف ونقل المخطوفين لمسرح الجريمة بمنطقة رأس يوسف بالمدينة وقاموا بقتلهم والتنكيل بهم.

وأوضحت قوة الردع الخاصة أن التحقيقات لازالت جارية مع المتهمين للكشف عن ملابسات الجريمة البشعة.

يشار إلى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الأيام القليلة الماضية صورًا لتوأم تم اختطافهم وقتلهم حيث تم العثور على جثامينهم بعد أن تحللت بشكل جزئي.