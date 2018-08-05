أخبار ليبيا24

أعلنت مصادر أمنية في العاصمة الليبية طرابلس أن السلطات الأمنية سجلت 4 حالات وفاة وسط الحجاج الليبيين، 3 منهم قضوا نحبهم في جدة والرابع في معيتيقة بسبب سوء أحوالهم الصحية.

و نشر نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صور لحجاج بيت الله الحرام من الجالية الليبية لهذا العام من كبار السن في مطار جدة يعانون من الألم نتيجة عدم سماح السلطات الليبية لسفر مرافق لهم من ذويهم .

وأخلت المملكة العربية السعودية مسؤوليتها عدم إرسال مرافقين مع الحجاج الليبيين من كبار السن إلى الأراضي المقدسة .

وناشدت السلطات السعودية – بحسب الصفحة الرسمية لقناة السلفية السعودية – الجهات الليبية المسؤولة والشركات تدارك الأمر في وقت مبكر ومعالجة الموضوع فهناك حجيج فارقوا الحياة .

وكانت قد انطلقت مساء الأحد الموافق للثلاثين من يوليو الماضي أول رحلة حج نحو الأراضي المقدّسة والتي تقلّ البعثة المكلفة والبعثة الطبية التي ترافق الحجاج الليبيين أثناء أداء مناسك الحج لهذا الموسم .

يشار إلى أن عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 7500 حاج أغلبهم من فئة كبار السّن، وصل منهم حوالي 120 حاج أعمارهم فوق الـ 80 عاما، ولم يتواصل أحد من البعثة معهم، بعد منعهم من اصطحاب المرافقين.

واعتقل جهاز المباحث العامة في طرابلس، السبت، رئيس الهيأة العامة للأوقاف بحكومة الوفاق الوطني عباس القاضي، بعد شكاوى تقدم بها أهالي الحجاج، على خلفية قرار منع اصطحاب مرافقين مع كبار السن من حجاج بيت الله الحرام.