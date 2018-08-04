أخبار ليبيا24- خاص

قال نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، إن الدوري الممتاز سينطلق، يوم 14 سبتمبر المقبل.

وأضاف الشلماني، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس الخميس أن المسابقة ستكون من مجموعتين، واحدة لفرق المنطقة الشرقية، وأخرى لفرق المنطقة الغربية، وذلك لتقريب المسافات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن كل مجموعة، ستضم 12 فريقًا، على أن يهبط 3 فرق من كل مجموعة للدرجة الأدنى.

وأردف الشلماني: “سيتم تشكيل لجان لاعتماد الملاعب، وستكون هناك معايير جديدة لذلك”.

وعن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي، قال إنه سيُعقد بعد منتصف أكتوبر المقبل، في مدينة مصراتة على الأغلب.

وختم بأن الاتحاد الليبي، بصدد تشكيل لجنة للمسابقات، من رابطة الأندية التي تشكل الدوري الممتاز، وذلك عن طريق السيرة الذاتية لكل شخص، يرغب في التقدم للجنة، التي ستكون في نهاية المطاف بالانتخاب.