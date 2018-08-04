أخبار ليبيا24- خاص

طالب عمداء بلديات المنطقة الأولى من الأبرق غرباً إلى أمساعد شرقاً و مجلس حكماء طبرق المجلس الرئاسي بتخفيف العبء على المواطن.

وناقش عمداء بلديات الأبرق والقبة ودرنة والقيقب والأشهب وأمساعد بحضور رئيس وأعضاء مجلس الحكماء بطبرق خلال اليومين الماضيين المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطن بالدائرة الأولى لهذه البلديات من زيادة الأسعار الفاحش للمواد الغذائية والأعلاف.

وصرح رئيس مجلس الحكماء بطبرق عبدالقادر حامد لـ”أخبار ليبيا24″ أنهم شكلوا لجنة لزيارة المجلس الرئاسي في طرابلس للتدخل لدى مصرف ليبيا المركزي لتفعيل دور صندوق موازنة الأسعار والشركة العامة للمطاحن بالاستيراد من الخارج وتوزيع السلع على الجمعيات الاستهلاكية التي مازالت تمارس أعمالها.

وأضاف حامد “كما أننا نطالب أيضاً بتفعيل الجمعيات الزراعية التي من شأنها توزيع الأعلاف على المربين”، مؤكدًا أن الغلاء الفاحش الذي عم البلاد هو بسبب الاعتمادات التي يسعى العديد من التجار الاستفادة المادية منها بشتى الوسائل والخاسر هو المواطن.

وأفاد رئيس المجلس أن المواد الغذائية الرئيسية مثل السكر والطماطم والزيت والدقيق والأرز يجب أن يتم استيرادها عن طريق صندوق موازنة الأسعار بشكل دوري بحيث يتمكن المواطن من الحصول على سلعته الأساسية بكل يسر وسهولة وبأثمان تحددها الجهات الرقابية.

وشدد حامد على ضرورة أن يكون استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية من قبل جهات الاختصاص والمخولة بذلك وعدم ترك التجار بالتلاعب بمصير المواطنين.

وأكد رئيس المجلس على إلزام الشركات الموردة بإفراغ السلع المستوردة باعتمادات في الموانئ المعتمدة مثل مينائي طبرق ودرنة.