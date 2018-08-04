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أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أن تواجدهم وعدد من أعضاء المجلس في هولندا كان لحضور دورة تدريبية ينظمها مركز الحوار الإنساني في جنيف بالتنسيق مع المعهد الهولندي الدبلوماسي Clingendael للعلاقات الدولية في لاهاي.

وأضاف عبدالنبي أن هذه الدورة تكوينية حول التفاوض والوساطة من أجل بناء التوافقات وليس كما يشاع من أخبار ومايتم تداوله عبر مواقع التواصل بأن أعضاء مجلس النواب متواجدين للتفاوض مع أطرف أخرى.

وأوضح عضو المجلس أن الدعوة وجهت لهم للمشاركة وأنهم أبدوا موافقتهم على المشاركة بها منذ أكثر من شهر مضى.

وأشار عبدالنبي إلى أن المشاركين فيها 8 عن مجلس النواب و8 عن مجلس الدولة و8 عن الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور، لافتا إلى أن المشاركين ليسو فقط من إقليم برقة كما يشاع بل من كافة المناطق الليبية.