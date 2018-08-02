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صرح المتحدث الرسمى بأسم الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة إن حقل التحدي التابع لشركة سرت خرج عن الخدمة بكمية إنتاجية 80 مليون قدم معكب.

وأضاف خليفة أنه بحسب ما ورد عن إدارة التحكم الجهوي الشرقية أن هذا الحقل من أهم الحقول والذي يغذي محطتى كهرباء شمال بنغازي والزويتينة.

وأوضح المتحث الرسمي أن خروج هذا الحقل عن العمل سيتسبب في عجز في التوليد في حدود 300 م_وات واذا استمر خروج الحقل سيزداد العجز إلى 500 م وات على المنطقة الشرقية.

ولفت خليفة إلى أن ساعات طرح الأحمال المتوقعة ستكون من 5 إلى 7 على امتداد المنطقة، مؤكدًا أنه إلى الآن لم تعرف أسباب خروج الحقل عن الخدمة‏.