أخبار ليبيا24- خاص

تفوق الأهلي طرابلس على الملعب التونسي وديا اليوم الأربعاء 1-0 خلال معسكر الأهلي طرابلس في حمام بورقيبة.

سجل هدف المباراة الوحيد يحيى الزليطني، في الدقيقة الرابعة، وكان الملعب، خسر منذ يومين، في مباراة ودية جمعته بشباب قسنطينة الجزائري، بهدفين لهدف واحد.

وأتاحت الوديتان، الفرصة أمام المدرب الجديد، محمد المكشر، للوقوف على مدى استعداد لاعبيه لانطلاقة الدوري التونسي، الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أسبوعين.

يذكر أن عديد الأندية الجزائرية تتواجد حاليا في تونس، لإجراء التحضيرات للموسم الجديد.