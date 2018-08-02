أخبار ليبيا24

أمهل رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر مدراء الفروع شهرا كحد أقصى، لموافاته بحصر عدد ملفات الأسر المدرج في سجل العائدين، المعمول بها، والمؤشر عليها بإلغاء.

وشدد بالتمر في تعميمه الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه – على موافاته أيضًا بحصر لكل من تم قيده، في السجلات وغير محدد مركزه القانوني، من حيث الجنسية.

وأكد رئيس المصلحة أنه لاحظ أن العمل في سجل العائدين من المهجر (المؤقت)، “قد صار مغايرا لما أورده المشرع، وتحول من سجل مؤقت، لغرض إثبات الانتماء للأصل الليبي، إلى سجل دائم لسجل المواطنين”.

وذكّر بالتمر الجميع بالقرار رقم 193 لسنة 1971م بشأن “إضافة سجل مؤقت إلى سجلات الأحوال المدنية”، لافتا إلى أن هذا الملف متعثر منذ سنوات، وخلق تصنيف جديد لمن هم في ليبيا.

وأضاف رئيس المصلحة أنه : “ينبغي وفقا لقانون الجنسية الليبية، أن يكون لدينا تصنيفان فقط، مواطنون أو أجانب”.

وأكد بالتمر أن “أهداف هذا الحصر، معرفة عدد المقيدين في سجل العائدين، البث في أمرهم، إما بإثبات أصلهم الليبي، أو انتفائه عنهم”.