أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز أحمد المسلاتي إن شحنة من اسطوانات غاز الطهي حجم 11 كيلو ستصل الأيام المقبلة كدفعة أولى.

وأوضح المسلاتي لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذه الدفعة لتعزيز الرصيد الاستراتيجي لمستودعات الشركة، لافتا إلى أن الدفعات التالية سيكون للمواطن نصيب منها وكذلك موزعي الغاز.

وأكد مدير المكتب الإعلامي أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه سيتم فتح عملية البيع للمواطنين غير صحيح.

وأفاد المسلاتي أن الدفعة الأولى ستساهم وبشكل مباشر في حلحلة أزمة نقص اسطوانات الغاز بجميع المناطق ولن يتم البيع أو منح الموزعين في آلية تنظيمية.

وشدد على أن هذه الدفعة ستكون فقط لتعزيز رصيد مستودعات الشركة وللقضاء على ارتفاع أسعار الاسطوانات ولتوفيرها للمواطن بكل يسر عبر موزعي الغاز وقطع الطريق على تجارة الجملة التي يمتهنها السماسرة وتجار الحروب .