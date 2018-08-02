أخبار ليبيا24

تمكنت دورية تابعة لحرس السواحل قطاع طرابلس (الزورق رأس جدير) الاثنين الماضي من إنقاذ عدد (292) مهاجر غير شرعي.

ومن بين المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم شمال غرب الزاوية عدد (240) رجلا، وعدد (42) امرأة، وعدد (10) أطفال، كانوا على متن (3) قوارب مطاطية.

المهاجرون من جنسيات أفريقية مختلفة، ومن سوريا وواحد (1) ليبي، حيث تم الوصول بهم إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم بنقطة القاعدة لحرس السواحل.

وتم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء، عين زارة، جنزور بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية