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استهل فريق النادي الأهلي لكرة القدم الشاطئية مباراته الأولى بفوز مستحق أمام فريق السلام في مجموع الثلاثة أشواط وبنتيجة 6 أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

بهذه النتيجة وضع فريق الأهلي أول ثلاثة نقاط ثمينة بفوزه المستحق أمام فريق السلام ضمن المجموعة الأولى التي تأتي ضمن مباريات البطولة الودية في ملعب شاطئ اللثامة وبمشاركة ثمانية فرق.

قاد المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي الحكمان الدوليان للكرة الشاطئية ” يحي الوحيشى وعزالدين عطية.

وحسب قانون اللعبة جرت المباراة من خلال ثلاثة أشواط ، زمن كل شوط نصف ساعة، حيث تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في الشوط الأول وبنتيجة أربعة أهداف دون رد تناوب في إحرازها كل من اللاعب أنس علي هدف واحد، واللاعب ناصر الساحلي هدفان، واللاعب معتز فتحي هدف واحد.

وفى الشوط الثاني الذي انتهى بالتعادل هدفين لكل فريق أحرز لفريق السلام ركلة جزاء بإمضاء اللاعب أشرف محمد وعادل للأهلي ناصر الساحلي ثم عاد السلام وأحرز هدفا ثانيا عن طريق اللاعب احمد حمودة وقبل انتهاء هذا الشوط تمكن الأهلي من التعادل عن طريق اللاعب ناصر الساحلي.

وفى الشوط الثالث تمكن فريق السلام من الفوز بهذا الشوط بهدف لاعبه عبدالحكيم أحمد لتنتهي المباراة في مجموع الأشواط الثلاثة بفوز فريق النادي الأهلي بستة أهداف مقابل ثلاثة.