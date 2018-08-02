أخبار ليبيا24- خاص

طالب رئيس وحدة التفتيش الجمركي في ميناء بنغازي البحري، العقيد طارق المسماري، القيادة العامة للقوات المسلحة بالنظر الى مصلحة الجمارك وما تعانيه من انعدام للإمكانيات اللوجستية والخدمية.

وأكد المسماري، أنه ومنذ استئناف العمل في مديرية الجمارك لم يتلقوا أي دعم لتسهيل عملية التفتيش الجمركي رغم المناشدات المتكررة لمجلس النواب والحكومة المؤقتة وبلدية بنغازي.

وأفاد رئيس وحدة التفتيش الجمركي أن رجال الجمارك يعملون في ظروف استثنائية وبإمكانيات بدائية وذاتية في عملية التفتيش على الحاويات والسفن البحرية، لافتاً إلى أن مطالبهم لا تتعدى توفير أجهزة كشف لتسهيل مهامهم.

وأشار المسماري، إلى أنهم خلال الفترة الماضية تلقوا معلومة تفيد بقدوم باخرة تجارية لميناء بنغازي البحري قادمة من الإمارات وعلى متنها حاويات من (العلكة ) منتهية الصلاحية بلد المنشأ الهند، موضحاً، أنه ومن خلال الاستدلال على الأمر تبين أن الإمارات منعت الباخرة من الدخول إلى أراضيها لأن عملية الإتلاف تكلف الدولة أموال هائلة، بخلاف ليبيا والتي تتكبد عناء إتلاف وإعدام المواد المنتهية الصلاحية.

وأكد رئيس الوحدة أنهم رفضوا الشحنة لأن ليبيا ليست مكب للبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، موضحًا أنه تم ضبط مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية وقد تم تبليغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وذكر رئيس وحدة التفتيش الجمركي أن هناك العديد من المخالفات الجمركية تمت إحالتها الى الجهات القضائية ولا زالت قيد التحقيق.