أخبار ليبيا24

أعلن قسم المرور والتراخيص بنغازي بأنه اعتبارا بداية أغسطس سوف يتم البدء في إعادة مسار بعض الشوارع الرئيسية كما كانت سابقا.

وأوضح مكتب الإعلام والتوعية في قسم المرور والتراخيص بنغازي أن الشوارع هي شارع الوحدة العربية (شارع 20)، وشارع جمال عبدالناصر.

وأكد المكتب الإعلامي أنه سوف تتم مخالفة أي سائق مركبة آلية يقوم بمخالفة قانون المرور وآدابه على الطريق العام وفقا لأحكام هذا القانون.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن قسم المرور والتراخيص بنغازي شرع في مخالفة المخالفين لقواعد وآداب المرور (الوقوف المزدوج- الدخول عكس الاتجاه – التجول بدون لوحات معدنية أو مستندات المركبة الآلية والشخصية لدى السائق- الزجاج المعتم – القيادة بطيش وتهور – إجراء سباق بدون إذن مسبق من الجهات الأمنية (التمتيع) وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور رقم (11) لسنة (1984) وتعديلاته.