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دعا مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة بن منصور الفرجاني المسؤولين على أعلى مستوياتهم إيجاد الحلول الجذرية للعاملين في الشركة الليبية للمناولة و الخدمات الأرضية.

وشدد الفرجاني على ضرورة الالتفات لهذه الفئة التي لم تتقاضى مرتباتها لعدد من الأشهر، و إيضاح الرؤية لهم و إيجاد الحلول المناسبة لهم خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك.

وحذر مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا المسؤولين من الأثر السلبي للاعتصامات على مطار بنينا بشكل عام.

يشار إلى أن مطار بيننا الدولي شهد أمس الأربعاء إضراب لعمال الشركة الليبية للخدمات الأرضية احتجاجا على عدم تقاضيهم مرتباتهم منذ عدة أشهر .

وسبق أن توقفت الرحلات الجوية من المطار في أغسطس من العام الماضي؛ جراء إضراب عن العمل نظمه موظفو الشركة الليبية للمناولة للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة.