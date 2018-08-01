أخبار ليبيا 24 – خاص

أكدت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم الأربعاء، انتهاء اعتصام العاملين بالشركة الليبية للمناولة بعد التعهد المكتوب من إدارة الشركة ببنغازي بتسوية أوضاع العاملين خلال مدة وجيزة، والبدء الفوري في الرحلات حسب الجداول المحددة لكل شركة .

وكان مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بمطار بنينا الدولي في بنغازي، أسامة بن منصور الفرجاني قد دعا أمس الثلاثاء ، وبشكل عاجل جدا مسئولي الشركة الليبية للمناولة و الخدمات الارضية بالحضور إلى المعتصمين و إيضاح الرؤية لهم و ايجاد الحلول المناسبة لهم خاصة ونحن على أبواب عيد الاضحى المبارك.

كما طالب المسؤولين وعلى أعلى مستوياتهم ايجاد الحلول الجذرية لهذه الفئة و غيرها من الفئات التي لم تتقاضى مرتباتها لعدد من الاشهر . ونحذر أشد التحذير الأثر السلبي لذلك على مطار بنينا بشكل عام “.

وشهد مطار بيننا الدولي الثلاثاء إضراباً لعمال الشركة الليبية للخدمات الأرضية وقال شهود عيان أن ركاب رحلة مطار برج العرب بجمهورية مصر العربية ينتظرون منذ ساعات بعد حصولهم على بطاقات الصعود .

وسبق أن توقفت الرحلات الجوية من المطار في أغسطس من العام الماضي؛ جراء إضراب عن العمل نظمه موظفو الشركة الليبية للمناولة للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة.