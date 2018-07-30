أخبار ليبيا24- خاص

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم للناشئين تحت 17عام عن قائمة المنتخب التي ستدخل معسكرا داخليا في طرابلس الأربعاء.

وضمت القائمة 21 لاعبا ستستعد لخوض تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا للناشئين

وشملت القائمة كل من:

أحمد خير أبريك نادي النجمة

محمد فتحي اسويسي نادي المدينة

سفيان محمود بن ضو نادي الاتحاد

علي حبيب حويل نادي الأهلي بنغازي

محمد ناصر عبد الدائم نادي النصر

عبد المؤمن خالد الرحيبي نادي الاتحاد

حمزة عبد الرازق الضراط نادي التحدي

معتز فوزي الجرنازي نادي الشط

حسين خليفة طقطق نادي النجمة

ياسين عادل عبود نادي الاتحاد

إبراهيم أشرف المصراتي نادي الهلال

أنس علي الشبلي نادي المدينة

فاضل حمد سلامة نادي الأهلي بنغازي

محمد عادل رمضان نادي الاتحاد

محمد مجدي أرغيدة نادي الاتحاد المصراتي

مختار عمر علي نادي النصر

أسامة جمال السريط نادي الأهلي بنغازي

إبراهيم موسى خمير نادي الجزيرة

محمد خالد زايد نادي الاتحاد

محمد عمران المعداني محترف في كندا

مؤيد جمال محمد محترف في أيرلندا