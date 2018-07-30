أخبار ليبيا24

لم يكتب لمباراة فريقي الاتحاد والمروج أن تقام بسبب تشابه غلالات الفريقين وباعتبار فريق المروج هو الفريق المسجل الثاني وعليه تغيير غلالته ولكنه تأخر عن توفير الزِّي البديل بعد إعلان الحكم صافرة انتهاء الوقت القانوني المقرر.

وتفوق فريق الاتحاد بنتيجة المباراة (15/0) التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الثانية للمرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة اليد .

يذكر أن المباراة قد كلّف لها طاقم تحكيم مكون من الحكمان مرعي الفارسي وعصام بن شتوان وطاولة مسجل الصيد حبلوص وميقاتي إسماعيل حبلوص وراقبها فنيا الصادق الدورقي وإداريا محمود سليمان .