أخبار ليبيا24- خاص

تغلب فريق السويحلي على نظيره الاتحاد المصراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط في قاعة مصراتة لألعاب الرياضية في افتتاح بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 سنة

الشوط الأول شهد تقدم السويحلي 30 / 28، وفِي الشوط الثاني عدل الاتحاد الكفة بالفوز 25 / 19، وعاد السويحلي وتفوق في الشوط الثالث 25 / 19، وفِي الشوط الرابع 32 / 30.

ونال جائزة أفضل لاعب في اللقاء مصطفى الأشلم لاعب السويحلي.

وفِي مباراة أخرى تغلب الجزيرة على الهلال 3 / 0، بواقع 25 / 20 ، 25 / 13 ، 25 /16، ونال حجاجي بوشواشي لاعب الجزيرة جائزة تفضل لاعب .