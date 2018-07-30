أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري إن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق المهدي البرغثي ضابط مستقيل من الجيش على خلفية تكفيره للجيش وهو محسوب على الجماعات الإرهابية.

وأوضح المسماري – خلال الندوة التي أقامها الأحد في مؤسسة الأهرام المصرية في القاهرة، بعنوان “ليبيا وتحديات الأمن القومي” – أنهم يخوضون معركة كبيرة جدًا ضد الإرهاب وبقايا ميليشياته المسلحة.

وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية خاضت معركة عنيفة لتحرير مدينة درنة.

وأفاد المسماري أن المجتمع الدولي سلم ليبيا لتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية المختلفة، عام ٢٠١١، في أعقاب الثورة التي قامت ضد نظام القذافي.