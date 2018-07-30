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أفاد رئيس قسم المرور والتراخيص بنغازي العقيد حسن الشلماني بأن القسم سوف يشرع في تنفيذ جملة من الخطط المرورية من بينها تغيير مسارات بعض الشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأضاف الشلماني أن البداية سوف تكون بشارع القيروان “شارع الوكالات” حيث سوف يتم تحوير الشارع بحيث يكون في اتجاه واحد.

ولفت رئيس القسم إلى أن هذا التحوير يأتي استكمالاً للدراسات والحلول التي تم وضعها سابقاً بالتنسيق مع مصلحة التخطيط العمراني بالمدينة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية ستكون أكثر انسيابية مما هي عليه الآن، وتبدأ حركة السير من مفترق شارع القيروان مع الدائري الثاني باتجاه تقاطع الأندلس مع الدائري الثاني.