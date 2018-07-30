أخبار ليبيا24

نجحت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي في ضبط تشكيل عصابي متورط في قضية قتل عمد ومتخصص سرقة بالإكراه.

وذكرت الإدارة أنه بعد ورود بلاغ لقسم التحريات في الإدارة العامة مفادُه عن عملية قتل للمواطن إبراهيم الصلابي في منطقة بوعطني على الفور تم البدء في تقنين الإجراءات وتطويق المكان من قبل تحريات الإدارة العامة.

وأكدت الإدارة أن المعلومات والتحريات قادت إلى قيام أفراد هذه العصابة بجريمة القتل وهم شباب صغار في العمر من متعاطي المواد المُخدرة سبق اتهامهم في قضايا نصب وسرقة بالإكراه للعمالة الوافدة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي إلى أن هذه العصابة تتخذ من دائرة بوعطني وطابلينو وشبنه وأرض الأحلام مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأفادت الإدارة أنه بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار من متحصلات السرقة، موضحة انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.