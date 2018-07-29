أخبار ليبيا 24

أوقف محتجون من موظفي مطار طبرق الدولي اليوم الأحد حركة الملاحة بالمطار بعد أن أغلقوا المبني الإداري منذ يومين.

وقد أبلغ المحتجون برج المراقبة بمنعهم حركة الملاحة الجوية احتجاجا على طريقة استلام المدير الجديد المكلف من هيئة المواصلات بالحكومة المؤقتة واعتبارهم إجراء عملية التسليم خارج المطار مخالفة قانونية صحيحة لغياب المدير السابق أو مساعده .

يشار أن المدير السابق للمطار حسن أهليل كان قد تقدم باستقالته منذ عدة أشهر احتجاجا على عدم تلبية طلباته من قبل الحكومة بتزويد المطار بالعديد من الأجهزة الأمنية التي تحفظ سلامة الركاب والطائرات .