أخبار ليبيا24

أعلنت عدد من أندية بنغازي عن تأسيس رابطة أندية بنغازي الكبرى وتشكيل لجنة تأسيسية برئاسة على بوفراج .

واجتمع مساء الخميس ما يقارب عن ٢١ رئيس نادي بقاعة اجتماعات نادي شمال بنغازي حيث تم اعتماد الباب الأول والثاني من النظام الأساسي للرابطة ومن ابرز تلك المواد:

1 – أن يكون اسم الرابطة ربطة أندية بنغازي الكبرى.

2 – تكليف لجنه مؤقتة لتيسير الرابطة إلى حين إجراء انتخابات أول مجلس إدارة.

3 – تجتمع الجمعية العمومية للرابطة مرة كل أربعة أشهر في نادي ويدعو لاجتماع طارئ للأمور المستعجلة.

4 – رسوم الاشتراك مبلغ مالي 500 دينار سنويا.

5 – يمثل عضو الجمعية العمومية رئيس النادي أو نائب الرئيس.

وتقرر أن يكون الاجتماع المقبل في نادي النجمة بنغازي بعد أسبوعين وذلك لاعتماد النظام الأساسي للرابطة .

يشار إلى أن الأندية الرياضية التي وافقت على إنشاء وتأسيس الرابطة هي النصر – الهلال – النجمة – السواعد – خالد بن الوليد – قاريونس – النهر- الوحدة – المقرون – أطلس – السد – السلاوي – الطيران- السواحل – بنغازي الجديدة- شمال بنغازي- النجوم – الرجمة – الإصرار- المجاهد، فيما لم تحضر نادي الأهلي والتحدي لم يحضرا الاجتماع المذكور .