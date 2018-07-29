أخبار ليبيا24

قدم رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد اليوم الأحد استقالته من رئاسة الهيأة معللًا ذلك بـ”عدم الاستطاعة وانعدام الرغبة” في الاستمرار في عمله ومنصبه.

وأكد عبدالسيد في نص استقالته – الذي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منه – عدم وجود أية ضغوطات أجبرته على تقديم الاستقالة سواء بصفته رئيسا أو عضوا في الهياة

وأضاف رئيس الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور قائلا: “إن لكل إنسان طاقة معينة وأنا ليست لدي القدرة على الاستمرار”.

يشار إلى أن أعضاء الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور انتخبوا في يناير في العام 2017 نوح عبدالسيد رئيسا للهيأة خلفا لرئيسها السابق علي الترهوني المستبعد بحكم قضائي من المحكمة الابتدائية بالبيضاء بسبب جنسيته الأمريكية.