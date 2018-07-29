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بدأت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأحد بصرف المرتبات لشهري يوليو وأغسطس لعام 2018 للقطاعات العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، إن وزارة المالية بدأت اليوم بالصرف على أن تقوم كافة القطاعات بإحالة حوافظ المرتبات لحسابات الموظفين في المصارف بأسرع وقت.

وأوضح العريبي أن مرتبات شهر أغسطس تعتبر مقدماً بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن المرتبات لكافة الجهات التابعة للحكومة المؤقتة حتى هذا اليوم هي عن طريق وزارة المالية والتخطيط في البيضاء بطريقة الاقتراض.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا صحة للأخبار المتداولة بأن فرع وزارة المالية في طرابلس قد أحالت أية قيمة من المرتبات العامة للدولة والممولة عن طريق إيرادات النفط لصالح وزارة المالية في الحكومة المؤقتة.