أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة أن القوات المسلحة الليبية أصبحت تخوض معاركها في الأمتار الأخيرة في منطقة “المدينة القديمة” ومحيطها والمواجهات بشكل مباشر.

وأضاف المصدر أن العناصر الإرهابية تتمركز وتتحرك وتستخدم نيرانها من داخل أزقة تلك المنطقة والتي تتمترس بها وتجد فيها قوتها لإطالة أمد المعركة.

وأوضح أنه رغم الكثافة النيرانية للوحدات العسكرية باتجاه نقاط وتحركات تلك العناصر إلا أن الوضع إلى الآن كما هو القوات المسلحة الليبية تحاصر المجموعات الإرهابية في منطقة المدينة القديمة.

وأفاد المصدر أن العناصر الإرهابية تحاول التقدم باتجاه شارع الفنار و عماره الأوقاف إلا أنها تقابل بصد ناري .

وذكر المصدر أن المناطق المحيطة والمجاورة لمنطقة ” المدينة القديمة ” لا تزال خطرة لرجوع النازحين إليها في الوقت الراهن .

وأكد المصدر أن الأوضاع العسكرية والتحركات العسكرية لا أحد يملك زمامها إلا من يتواجد في الميدان ومعطيات الميدان ومسرح العمليات وحيثياته هي من تحدد الوقت والحسم لدى الجندي مع التعليمات المباشرة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية .