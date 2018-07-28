أخبار ليبيا 24

شهدت مدن صرمان وصبراتة والزنتان، أمس الجمعة، مظاهرات تندد بتفاقم أزمات المواطنين ومعاناتهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية ونقص السيولة النقدية وانقطاع الكهرباء الذي تزامن مع تسجيل درجات حرارة مرتفعه في البلاد.

ورفع المحتجون في هذه المدن مطالب برحيل كل الأجسام السياسية ودعم مطلب التوجه إلى الانتخابات بحلول ديسمبر القادم.

وأتت هذه المظاهرات بعد أيام من انطلاق مظاهرات مشابهة في طرابلس بدعوة بلدية حي الاندلس والتي احتج فيها المتظاهرون على سوء الأوضاع المعيشية وتدني الخدمات وغلاء الأسعار وشح السيولة النقدية التي تمر بها البلاد،ورفع المحتجون هتافات منددة من بينها “لا في ضي ولا سيولة ،هذي عيشة مش معقولة” ،”حاي العار حاي العار،الخبزة ولت بدينار”

وطالب المحتجون برحيل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.