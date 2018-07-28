أخبار ليبيا 24

حذر مركز البحوث الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بالحكومة المؤقتة من انتشار عقار طبي يؤدي تعاطيه إلى الهلوسة وانتشار الشذوذ الجنسي والضعف الجنسي والوفاة.

و أكد المركز في بيان ــ تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه ــ أن حبوب عقار ليكستا (db) المحتوي على المادة الفعالة اكستاسي من ضمن المواد المحظورة دولياً وتؤدي إلى الهلوسة انتشار الشواذ الجنسي بين الإناث والذكور ممن يتعاطون هذا المخدر بكميات كبيرة .

من جانبها صرحت منظمة الصحة العالمية أن 35% من المدمنين على هذا العقار أصبحوا شاذين جنسياً ويعانون من قصور كلوي وفقدان المناعة بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والصرع والميل للعنف والتوتر واضطراب النوم الذي يؤدي للوفاة .