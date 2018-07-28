أخبار ليبيا 24

نفت مديرية أمن زوارة أن تكون عائلة المواطن الليبي صبرى الميهوب الكاتب قد لقت حتفها فجر أمس الجمعة بسبب غرق قارب كان يقلهم بطريقة غير شرعية من شواطئ مدينة زوارة إلى ايطاليا.

وبرغم موجة الغضب والترحم التي أشعلت صفحات التواصل الاجتماعي على المصير الذي لقيته العائلة نفت المديرية الحادثة في تنويه على صفحتها على فيسبوك وقالت “إن هذا الحادث مجرد شائعة من أناس لهم مآرب سياسية، وأنه بمجرد انتشار الشائعة تواصل العديد من الوسائل الإعلامية، خاصة وكالات الأنباء العالمية مع المكتب الإعلامي للمديرية للتأكد من صحة الخبر، الأمر الذي تم نفيه جملة وتفصيلا”.

وشددت المديرية في تنويهها على “عدم وجود مثل هذا الحادث عبر شواطئ المدينة، لافتة إلى أنها أخدت على عاتقها محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإن حدثت أى واقعة سيتم نشر الخبر الصحيح واليقين دون تزوير أو نشويه”.

وكان ناشطون على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قد قالوا أن عائلة ليبية قضت نحبها أمس الجمعة بعد غرق قارب هجرة غير شرعية كان يقلهم من شاطئ زوارة صوب ايطاليا.

وأكد الناشطون أن القارب الذي انطلق فجرا كان على متنه عائلة صبري الميهوب الكاتب المكونة من الوالدين وثلاثة أبناء من مدينة الزاوية وأن جميعهم توفوا.

وتحدث الناشطون عن غرق عائلات أخرى كانت على متن القارب الذي بحسبهم توفي كل من كان على متنه.