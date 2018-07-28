أخبار ليبيا 24

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز أول أمس الخميس مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني العميد عبد السلام عاشور.

وأكدت ويليامز التزام الأمم المتحدة بتنسيق جهود توحيد وإعادة بناء المؤسسات الأمنية في ليبيا إلى جانب المجتمع الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد عين مطلع يوليو الحالي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “ستيفاني ويليامز” بمهام جديدة في ليبيا.

وأفاد القرار، بأنه تم تعيين ويليامز نائباً لممثله الخاص للشؤون السياسية في ليبيا لدى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.