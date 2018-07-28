أخبار ليبيا24- خاص

قال عميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي لـ”أخبار ليبيا24″ إنه بناء على رغبة أغلب سكان البلدية درنة سنعيد تشكيل مجلس الحكماء بالمدينة وبعد وفاة رئيس المجلس منسي الشيخ.

وأضاف الغيثي في تصريحه “طلبنا من الكتل الثلاث بالمدينة وهي العبيدات والحضر والمرابطين تقديم 10 ملفات عن كل كتلة وسيتم عرضها على الجهات الأمنية ومن ثم سنختار الرئيس والمساعد والأعضاء من الملفات المقدمة”.

وأكد عميد بلدية درنة أن المدينة أصبحت أكثر أماناً وقد عادت إلى حضن الوطن مثلها مثل بقية المدن والأمور اليومية بالمدينة تسير من أفضل إلى أفضل .

ولفت الغيثي إلى أنهم قرروا الإبقاء على مدراء القطاعات السابقين لأن الوقت الآن غير مناسب وسوف نقوم بالتغيير في حينها .

وأشار الغيثي إلى أن أهالي درنة يطالبون بمحافظة بدلاً من البلدية تمتد حدودها من الأبرق غرباً إلى التميمي شرقاً ومركزها مدينة درنة .

وكشف عميد البلدية أن أمتار قليلة هي التي يسيطر عليها الإرهابيين في منطقتي المغار والمدينة القديمة وعددهم حسب المعلومات المتوفرة لدينا لايتعدون 50 فرداً من بينهم بعض الأجانب والقوات المسلحة تقترب تحرير المدينة.