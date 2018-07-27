أخبار ليبيا24- خاص

أكد وكيل اللاعبين عبد الحفيظ العقوري في تصريحات لـ”أخبار ليبيا24″ موافقة نادي الأهلي طرابلس على إعارة لاعبه الدولي زكريا الهريش لفريق سوسيشك المنتغري.

وأضاف العقوري في تصريحه أن الإعارة ستكون لمدة موسم على أن تبدأ في 01 من الشهر المقبل وتنتهي 30/6/2019.

وأوضح وكيل اللاعبين أن اللاعب تلقى أكثر من عرض إلا أنه فضل عرض بطل الدوري المنتنيغري خاصة وأن الفريق سيلعب في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن اللاعب الدولي زكريا الهريش وصل اليوم الجمعة إلى مونتنيغرو ليبدأ بالفعل التدريبات مع بطل الدوري هناك .